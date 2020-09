Coppa Italia 2020/21, ecco l’avversaria della Reggina: gli amaranto entrano in gioco dal secondo turno

8 Settembre 2020 16:36

Coppa Italia 2020/2021, oggi sono andati in scena i sorteggi: la Reggina entrerà in gioco nella competizione dal secondo turno eliminatorio

Presso la sede della Lega Serie A, è andato oggi in scena il sorteggio per stabilire gli accoppiamenti del tabellone della Coppa Italia 2020/2021: la manifestazione partirà con il primo turno eliminatorio mercoledì 23 settembre, si concluderà il 19 maggio 2021 con la finalissima che dovrebbe giocarsi a San Siro (a 13 anni dall’ultima gara disputata), a causa dell’impegno dello stadio Olimpico per la partita inaugurale degli Europei. Sono in tutto settantotto le squadre al via: tutte quelle di Serie A e Serie B più le ventinove di Serie C e le nove di Serie D. Come detto nei giorni scorsi, la Reggina inizierà la competizione dal secondo turno eliminatorio ed affronterà allo stadio Granillo la vincente della sfida Piacenza-Teramo.

Le date della Coppa Italia 2020/2021

Primo turno eliminatorio: mercoledì 23 settembre 2020

Secondo turno eliminatorio: mercoledì 30 settembre 2020

Terzo turno eliminatorio: mercoledì 28 ottobre 2020

Quarto turno: mercoledì 25 novembre 2020

Ottavi di finale: mercoledì 13 gennaio 2021, mercoledì 20 gennaio 2021

Quarti di finale: mercoledì 27 gennaio 2021

Semifinali andata: mercoledì 3 febbraio 2021

Semifinali ritorno: mercoledì 10 febbraio 2021

Finale: mercoledì 19 maggio 2021