22 Settembre 2020 08:00

Elezioni Comunali Taurianova: in corsa 4 candidati a sindaco tra cui Fabio Scionti e Roy Biasi, lo spoglio in diretta LIVE

Elezioni Comunali- Sono quattro i candidati a sindaco per l’elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale di Taurianova. Si sono sfidati: l’ex sindaco Fabio Scionti per il Partito Democratico, l’ex primo cittadino Roy Biasi per la Lega, Daniele Prestileo per il Centro/Destra e Filippo Speranza. StrettoWeb seguirà in diretta lo spoglio.