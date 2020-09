Comunali, Sergi a StrettoWeb: “Minicuci è il Sindaco giusto per Reggio Calabria, non è leghista ed è un super tifoso della Reggina” [VIDEO]

29 Settembre 2020 17:01

Comunali, il dott. Bruno Sergi sponsorizza la candidatura di Antonino Minicuci e manda un messaggio alla cittadinanza: “ha dimostrato la sua competenza alla Provincia di Reggio Calabria e negli anni a Genova”

Ancora pochi giorni e poi Reggio Calabria tornerà al voto per il ballottaggio decisivo ad eleggere il suo prossimo nuovo sindaco. Sono momenti di grande trepidazione in città, con le due fazioni di centro-sinistra e centro-destra che si stanno dando battaglia ognuno con la propria campagna elettorale. Nel corso del primo turno di votazioni ha ottenuto un buon risultato il dott. Bruno Sergi, candidato con la lista Minicuci Sindaco, oggi possibile eletto al consiglio in caso di vittoria di Antonino Minicuci. Ad aprire il discorso un’opinione rapida riguardo il ritardo dello spoglio, in quanto si è definito “oggettivamente penalizzato dalla accaduto”. “Si è creato un clima di tensione tra i candidati – ha sottolineato Sergi ai microfoni di StrettoWeb – , questo perché c’è stata incompetenza da parte di chi ha nominato i seggi, ovvero il Sindaco Falcomatà o chi per lui all’interno dell’amministrazione comunale”.

Bruno Sergi conosce molto bene Antonino Minicuci e per questo sponsorizza la sua candidatura a Sindaco: “E’ sicuramente l’uomo giusto per Reggio Calabria, conosce bene le leggi e ha avuto importanti esperienze a Genova, Brescia e Massa-Carrara. Si è guadagnato un’ottima reputazione e le parole del Sindaco Bucci e del Presidente Toti lo confermano. Inoltre ha dimostrato la sua competenza durante gli anni nella Provincia di Reggio Calabria, lasciando 52 milioni di bilancio attivo”. Sergi successivamente ci tiene a ribadire un concetto: “Molti dicono che sia leghista, ma non è assolutamente così, non lo è mai stato. Lui è melitese, sono cresciuto insieme a lui, è un reggino che ha lavorato sempre fuori ed ora spera di tornare perché ama questa terra. E’ innamorato anche della Reggina, un nostro concittadino a tutti gli effetti”.

Infine il dott. Sergi lancia un preciso messaggio alla cittadinanza, spendendo anche delle critiche nei confronti del Sindaco Falcomatà: “Ai reggini dico di andare a votare in massa, è il momento di riprogettare la città perché in questi sei anni è rimasta ferma”. Di seguito il link con l’INTERVISTA VIDEO al candidato.