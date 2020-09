Comunali, Sansonetti: “uno svizzero con la r francese che va a Reggio Calabria e prende il 5% non s’è mai visto al mondo, complimenti a Klaus Davi”

23 Settembre 2020 11:35

Comunali Reggio Calabria, siparietto in Tv tra Piero Sansonetti e Klaus Davi: “non si è mai vista una cosa del genere”

“Un cittadino svizzero che va a Reggio Calabria e prende il 5% io non l’ho mai visto”, così Piero Sansonetti si è complimentato con Klaus Davi per il risultato ottenuto alle Elezioni Comunali nella città dello Stretto. Il noto giornalista, direttore del quotidiano Il Riformista, nel corso di un siparietto in Tv, ha aggiunto che “se Klaus fosse calabrese, avrebbe preso il 50%”. Per il massmediologo intanto sono queste ore abbastanza concitate: la sua lista è ferma infatti al 2,98%, esattamente 15 voti sotto il 3% che permetterebbe di entrare in consiglio comunale. Si attendono solamente i dati delle ultime 3 sezioni, e chissà anche un eventuale ricorso per il riconteggio, per conoscere il risultato definitivo.