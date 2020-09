Elezioni Comunali, a San Giovanni in Fiore 7 i candidati a sindaco: lo spoglio in diretta LIVE

22 Settembre 2020 07:59

Elezioni Comunali: sono sette i candidati a sindaco nelle elezioni comunali a San Giovanni in Fiore, lo spoglio in diretta LIVE

A San Giovanni in Fiore sono sette i candidati a sindaco nelle elezioni comunali del 20 e 21 settembre. Il centrodestra, senza la Lega, ha scelto Rosaria Succurro. Ritorna in campo l’ex sindaco, nel 2010 e nel 2014, Antonio Barile che è appoggiato dalla lista “Barile sindaco “. Due, invece, sono le formazioni che sostengono Salvatore Mancina. Candidato anche Pietro Silletta. Poi abbiamo Domenico Caruso e Domenico Lacava. Antonio Lopez si avvale anche del simbolo della Lega di Salvini. Su StrettoWeb lo spoglio in diretta.