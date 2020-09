Elezioni Comunali, Toti lancia la volata a Minicuci: “con la vittoria del Centro/Destra il modello Genova può essere applicato anche a Reggio Calabria” [VIDEO]

28 Settembre 2020 22:28

Elezioni Comunali, Toti al fianco di Minicuci e del Centro/Destra: “sarà uno straordinario sindaco, il modello Genova può essere applicato anche a Reggio Calabria”

Ultimi giorni di campagna elettorale in vista del ballottaggio tra Centro/Destra e Centro/Sinistra a Reggio Calabria. A sostenere con forza Nino Minicuci, scende in campo, con un video, il Governatore della Liguria, Giovanni Toti: “sono sicuro che sarà un grande sindaco e con la vittoria della nostra parte politica il modello Genova sarà applicato anche a Reggio Calabria”. “Sono molto soddisfatto, inoltre, che il nostro partito, Cambiamo, abbia una rappresentanza in consiglio comunale grazie a Saverio Anghelone. Forza e coraggio sosteniamo Minicuci”, conclude. In basso il VIDEOMESSAGGIO completo del governatore Toti.