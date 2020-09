Comunali Reggio Calabria, sorteggiati gli orari di piazza Duomo per i comizi di chiusura di Venerdì 18: tutte le INFO e gli ORARI

15 Settembre 2020 13:32

Comunali Reggio Calabria, sorteggiata la concessione del palco di piazza Duomo per i comizi di chiusura della campagna elettorale

Si è tenuto stamattina presso l’ufficio elettorale del comune il sorteggio stabilito per assegnare il palco di piazza Duomo ai candidati a Sindaco che ne avevano fatto richiesta per la chiusura della campagna elettorale, Venerdì 18 Settembre. In origine, il Comune aveva autorizzato l’evento ad Angela Marcianò che era stata la prima a chiedere l’utilizzo della piazza per quella data sin dallo scorso mese di Agosto. Successivamente, alla luce delle richieste di altri tre candidati (Falcomatà, Minicuci e Tortorella) si è stabilito di fare un sorteggio per assegnarla a tutti spalmando i comizi in vari orari del pomeriggio e della sera. La decisione aveva scatenato la rabbia del gruppo di Angela Marcianò, che aveva già avuto l’autorizzazione. Infatti successivamente gli organizzatori dell’evento della candidata hanno scelto un orario serale, infatti non hanno partecipato al sorteggio e chiuderanno la campagna elettorale per ultimi dopo tutti gli altri.

Intanto oggi s’è tenuto il sorteggio tra gli altri tre e Venerdì 18 Settembre sul palco di piazza Duomo si alterneranno i 4 candidati che l’avevano richiesta con i seguenti orari: