Comunali Reggio Calabria, Rivoluzione Animalista a sostegno del candidato sindaco Foti: “esponente di alto profilo e attento a queste tematiche”

16 Settembre 2020 17:02

“Temi nevralgici e fondamentali per il benessere degli animali della città di Reggio Calabria”

“Dopo una precisa e mirata riflessione politica, Rivoluzione Animalista ha deciso di sostenere, Fabio Foti, candidato a sindaco di Reggio Calabria per il Movimento 5 Stelle in occasione delle imminenti elezioni comunali. Si tratta di un esponente di alto profilo, molto attento alle tematiche dei diritti animali, come dimostra il suo programma elettorale che punta a importanti priorità amministrative come la stesura del nuovo regolamento comunale, la riqualificazione e il completamento del canile sanitario di Mortara, la creazione di almeno altri due canili sanitari, e il censimento delle colonie feline. Temi nevralgici e fondamentali per il benessere degli animali della città di Reggio Calabria. Ricordiamo, infine, che siamo un partito trasversale, aperto al dialogo e al confronto democratico, con tutte quelle forze politiche, civiche e territoriali orientate primariamente alla salvaguardia animale: in questo contesto, la candidatura di Fabio Foti rappresenterà certamente una garanzia istituzionale”. Così, in una nota, il segretario nazionale del partito Rivoluzione Animalista, Gabriella Caramanica.