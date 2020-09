Elezioni Comunali Reggio Calabria, il Movimento 5 Stelle chiude la campagna elettorale a Piazza Camagna: “qui alleanza col Pd impossibile” [FOTO e VIDEO]

18 Settembre 2020 19:53

Elezioni Comunali Reggio Calabria, il Movimento 5 Stelle a Piazza Camagna. Il candidato a sindaco Foti: “sono molto contento della nostra campagna elettorale, ecco le nostre proposte per la città”

Tra qualche ora si conclude la campagna elettorale in vista delle elezioni comunali di Reggio Calabria del 20 e 21 settembre e tutti i principali candidati stanno tentando di convincere gli ultimi elettori indecisi. Il Movimento 5 Stelle, che in questa competizione punta su Fabio Foti, sta chiudendo la campagna elettorale a Piazza Camagna. L’on Federica Dieni ha affermato: “il M5S rappresenta il cambiamento per la città, abbiamo un programma valido e persone competenti per creare le condizioni di migliorare la vita dei cittadini. A Reggio non è stato possibile fare delle alleanza ma il nostro è un progetto valido”. Il candidato a sindaco, Fabio Foti, afferma: “abbiamo progetti concreti per ridurre il peso fiscale ai cittadini: sarà importante anche il baratto amministrativo per coloro che non posso pagare le tasse. Il comune – sottolinea– ha un debito di circa 400 milioni e servirà programmazione e progettazione: è evidente che ci vuole un cambio di passo che può avvenire solo con l’economia civile e la moneta complementare. Il Superbonus, insieme agli altri nostri progetti, sarà fondamentale per rilanciare l’economia della nostra città”, conclude.