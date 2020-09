Comunali Reggio Calabria, Luigi Catalano: “creeremo un’industria di trasporti, aboliremo le privatizzazioni e lanceremo una nuova idea di case popolari” [FOTO E VIDEO INTERVISTA]

13 Settembre 2020 15:19

Elezioni Comunali a Reggio Calabria, Luigi Catalano espone i punti del suo programma e del partito Nuova Italia Unita: il lavoro, i mezzi di trasporto, la creazione di una nuova banca locale sono al centro delle sua idea di città

Determinazione, passione e idee concrete per la città di Reggio Calabria. Va avanti l’impegno di Luigi Catalano in vista delle prossime Elezioni Comunali, in cui sarà candidato con la lista “Nuova Italia Unita” per Minicuci sindaco. Il coordinatore regionale per la Calabria ai microfoni di StrettoWeb ha spiegato i punti principali del suo programma. La speranza principale è quella di una città che finalmente punti sul lavoro: “dare lavoro ai cittadini per arricchire il tessuto sociale e per questo bisogna abolire le privatizzazioni. Non è possibile continuare ad arricchire le multinazionali. Sono convinto che la gestione dei servizi deve essere fatta con impiegati assunti dalla pubblica amministrazione”. L’intervista successivamente si sposta su un altro importante punto nel progetto di Catalano, quello di una nuova idea per le case popolari: “il Comune non dovrà più costruirne. Chi ne ha il diritto potrà sceglierla dal costruito già esistente e il Comune interverrà pagandola fino all’80% a fondo perduto. Questo sistema eliminerà i ghetti e trasformerà i nullatenenti in possessori di beni”.

“Ridaremo l’autonomia ai quartieri, istituendo i delegati all’emergenza quotidiana. Ridaremo al cittadino il contatto diretto al candidato, che può portare i problemi a chi di competenza per risolverli”, ha sottolineato inoltre Catalano durante il suo discorso. Passaggio rilevante sul tema dei trasporti: “vogliamo creare un’industria dei trasporti, un investimento dello Stato per creare lavoro, servizi e diminuire i costi per residenti e turisti”. Idee nuove per aerei, treni, navi e pullman che possano essere di pubblico utilizzo alla cittadinanza e contrastino il monopolio delle aziende del Nord Italia o straniere. Su questo punto è necessario sottolineare il progetto del Family Taxi, avanzato già in passato in Senato.

Secondo Catalano per Reggio Calabria è necessario creare una cassa di risparmio locale: “nella nostra terra è sempre accaduto che i giovani si sono trovati costretti a trasferirsi al nord in cerca di lavoro. Questo ha portato i calabresi ad investire i propri risparmi nelle città settentrionali, provocando un ulteriore esodo economico dalla nostra città. Lanciando una cassa di risparmio comunale è possibile contrastare questa situazione. I cittadini residenti, o anche solamente nati a Reggio, avranno agevolazioni sui mutui e sull’apertura dei conti corrente per dare loro vantaggi su tutti gli aspetti. La nostra idea di banca permette di mantenere il denaro nelle casse del Comune e di tutta la gente costretta ad emigrare, diventando una fonte di ricchezza”.

In conclusione Catalano lancia un appello finale alla cittadinanza: “abbiamo lanciato un progetto rivoluzionario, è tempo di votare ‘all’americana’. Basta votare il vicino di casa o il cugino. Votiamo i programmi perché è questo che farà cambiare il volto della nostra città”.