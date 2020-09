Comunali Reggio Calabria, Klaus Davi sfiora il 17% nel sondaggio di StrettoWeb: “i reggini hanno capito che li difendo”

3 Settembre 2020 12:21

Klaus Davi commenta i dati del sondaggio di Fabbriche Politiche per Strettoweb

“Il sondaggio di Fabbriche Politiche realizzato per StrettoWeb è degno di estrema attenzione. Mi colpisce molto il dato sulla fiducia, che mi vede al 38% e secondo per un solo punto percentuale dietro Angela Marcianò. Le reggine e i reggini hanno capito che in questi anni li ho sempre difesi in tutte le sedi istituzionali, mediatiche e sul territorio. Ho incontrato ministri come Paola De Micheli (Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti), Francesco Boccia (Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie), Giuseppe Provenzano (Ministro per il Sud), il Sottosegretario alle Infrastrutture e Trasporti Salvatore Margiotta e ho sempre difeso la Calabria e il Sud in trasmissioni tv nazionali come “Coffee Break” e “L’Aria che tira” su La7, “Stasera Italia”, “Quarta Repubblica” e il TG4 su Rete 4, “TG3 Notte” su Rai Tre, oltre che naturalmente nei programmi locali delle varie tv calabresi così come RAI TGR Calabria. Con Paolo Liguori (al quale va tutta la mia gratitudine) abbiamo fatto ore di trasmissione sulla Calabria che dice no alla ‘Ndrangheta nel corso di “Fatti e Misfatti – I Fuorilegge” sul TgCom24. Per questo il dato che mi dà al 38% nella fiducia per i candidati non può che farmi piacere“.

Lo afferma, in una nota, il candidato a Sindaco di Reggio Calabria Klaus Davi. Secondo il sondaggio presentato stamattina da StrettoWeb, in testa per quanto riguarda le intenzioni di voto ci sarebbe il sindaco uscente Giuseppe Falcomatà col 30,6%, seguito a ruota dai candidati di provenienza “Civica”, Angela Marcianò (21,5%) e Klaus Davi (16,6%). Il candidato di centrodestra, Antonino Minicuci, si inserisce tra Marcianò e Davi col 19,2%.