16 Settembre 2020 17:30

Giovedì 17 settembre alle ore 18.00 presso il Salone dell’Università della Terza età di via Willermin Klaus Davi incontrerà Rubens Curia

Klaus Davi, insieme ai candidati della lista Klaus Davi per Reggio, Lina Lizzio e Nico Pangallo, incontreranno Rubens Curia, Portavoce di Comunità Competente, giovedì 17 settembre alle ore 18.00 presso il Salone dell’Università della Terza età di via Willermin; in questa occasione sarà presentato un sondaggio promosso da Spot and Web sulla conoscenza della sanità sul territorio reggino, predisposto in collaborazione con Rubens Curia.