Comunali Reggio Calabria, si punta allo sviluppo del settore turistico: Comparto B&B e Associazione Reggio Bed incontrano i candidati sindaco

15 Settembre 2020 11:38

Comparto B&B e Associazione Reggio Bed hanno posto all’attenzione dei candidati sindaco Falcomatà, Pazzano, Marcianò e Minicuci alcune problematiche che, se risolte, consentirebbero lo sviluppo del settore turistico

Ieri mattina, nella sede del “Comitato del Sindaco”, il Comparto B&B di Confimitalia Calabria e l’Associazione Reggio Bed hanno dato luogo al quarto appuntamento con i candidati a Sindaco di Reggio Calabria ed hanno incontrato il Sindaco uscente Giuseppe Falcomatà. La delegazione del Comparto B&B di Confimitalia Calabria era composta dalla Presidentessa Sabrina Sinicropi e dal Vice Presidente Giuseppe Scuncia; per l’Associazione Reggio Bed erano presenti il Tesoriere Fabio Gaglioti assieme ad altri delegati. Presente all’incontro, anche una delegazione del Comparto Immobiliare di Confimitalia Calabria rappresentata dalla Presidentessa Miriam Falcomatà. Durante l’incontro con il Sindaco uscente, si è inteso porre alla sua attenzione una serie di questioni e corrispondenti quesiti circa lo sviluppo turistico della città per conoscere l’orientamento che si vorrà intraprendere nel corso della prossima legislatura in caso di riconferma.

Nei giorni scorsi si era tenuto invece il terzo incontro con i candidati a Sindaco di Reggio Calabria: dopo Saverio Pazzano ed Angela Marcianò, il Comparto B&B di Confimitalia Calabria e l’Associazione “Reggio Bed” hanno incontrato, sulla terrazza dell’hotel Medinblu, il candidato del centrodestra Antonino Minicuci. La delegazione del Comparto B&B di Confimitalia era composta dalla Presidentessa Sabrina Sinicropi e dal Vice Presidente Giuseppe Scuncia mentre in rappresentanza dell’Associazione “Reggio Bed” era presente il Tesoriere Fabio Gaglioti.

L’incontro, aperto al pubblico, ha consentito ai rappresentanti di Confimitalia di porre all’attenzione del candidato una serie di problematiche che risolte consentirebbero lo sviluppo del settore turistico. Attraverso le loro domande/osservazioni l’intento era capire che visione avesse Minicuci e con quali intenzioni vorrebbe occuparsi dello sviluppo del settore turistico reggino (e calabrese più in generale) se eletto.

Il candidato si è mostrato attento alle problematiche riguardanti il settore turistico ricettivo, sostenendo che il turismo sarà un punto chiave della sua campagna elettorale ponendo, inoltre, l’attenzione sulla necessità di un intervento serio e costruttivo programmando un’attività turistica per il futuro della città a livello internazionale. Minicuci ha, anche, dimostrato di avere le idee chiare su come sviluppare il turismo in città sottolineando che sia il settore turistico e sia l’Assessorato dovrà essere gestito da persone altamente competenti con una preparazione adeguatamente consona.