Elezioni Comunali, dipendente Hermes candidato con la lista Minicuci sindaco: “distendiamo i toni e che sia Reggio Calabria a vincere”

3 Settembre 2020 12:55

Elezioni Comunali Reggio Calabria, Rulli: “ho deciso di scendere in campo non per andare contro qualcosa o contro qualcuno, ma per mettere a disposizione della collettività le mie competenze e, soprattutto, le mie idee”

“Sono cresciuto in un Paese democratico e credo che le elezioni siano la maggiore espressione di democrazia. Ho deciso di scendere in campo non per andare contro qualcosa o contro qualcuno, ma per mettere a disposizione della collettività le mie competenze e, soprattutto, le mie idee”. Così Guido Rulli, candidato nella lista “Minicuci sindaco”, spiega la scelta di correre insieme al centrodestra alle prossime elezioni comunali smorzando le recenti polemiche generate dal primo cittadino Falcomatà secondo il quale “i lavoratori della società Hermes non si possono candidare con il centrodestra perché lui li ha sistemati lì”.