Comunali Reggio Calabria, Granato e Parentela (M5S) a Piazza Campagna per sostenere la candidatura a sindaco di Fabio Foti

16 Settembre 2020 20:38

Comunali Reggio Calabria: la senatrice Bianca Laura Granato e il deputato Paolo Parentela interverranno nel penultimo giorno di campagna elettorale

Continua la battaglia dei cinquestelle per la conquista del consiglio comunale di Reggio città metropolitana. Una lista che non ha accettato alcun compromesso, e che ha portato il candido a sindaco Fabio Foti e i suoi consiglieri a preferire, alle coalizioni con altre forza politiche o civiche, la corsa in solitaria. Una scelta coraggiosa, appoggiata dai portavoce del MoVimento, che in numerosi sono accorsi a Reggio per sostenere i candidati. Saranno la senatrice Bianca Laura Granato e il deputato Paolo Parentela a intervenire a Reggio Calabria nel penultimo giorno di campagna elettorale. L’appuntamento è in piazza Camagna, giovedì 17 settembre, dalle 18.00 alle 21.00. La Granato, membro della Commissione Istruzione del Senato, affronterà il delicato tema della scuola e degli assistenti educativi; Parentela, membro della Commissione agricoltura della Camera, e da sempre attento alle tematiche ambientali, tratterà il problema della gestione dei rifiuti e della depurazione delle acque. Argomenti molto cari alla Città di Reggio, ed ampiamente approfonditi nel programma di Foti.