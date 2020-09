Comunali Reggio Calabria, candidati Fratelli d’Italia incontrano oggi i cittadini all’Oasi di Pentimele: i dettagli dell’evento

16 Settembre 2020 13:04

Saverio Laganà e Antonella Postorino, candidati al consiglio comunale e Antonino Minicuci, candidato a sindaco per il centrodestra, stasera alle 19 all’Oasi incontrano i cittadini

Il Circolo di Fratelli d’Italia “Antonio e Ciccio Franco”, unitamente al Coordinamento di “Reggio Futura”, organizzano un incontro con i candidati al Consiglio Comunale per la lista di Fratelli d’Italia, Saverio Laganà e Antonella Postorino e con il candidato al sindaco per il centrodestra Antonino Minicuci. L’iniziativa si svolgerà oggi 16 settembre, alle ore 19 presso l’Oasi di Pentimele e sarà una proficua occasione per dialogare con i candidati, con i quali si potrà discutere delle idee, dei progetti e dei programmi messi in cantiere per risollevare la città dal baratro politico-amministrativo in cui è sprofondata.

All’incontro-dibattito, moderato da Chiara Parisi, parteciperà anche il Commissario Provinciale di Fratelli d’Italia Denis Nesci, il Presidente di Reggio Futura Italo Palmara e i dirigenti di Fratelli d’Italia e Reggio Futura. A conclusione, Saverio Laganà e Antonella Postorino, saluteranno gli intervenuti con un cocktail di fine serata. L’iniziativa si svolgerà nel rispetto della normativa anticovid e i partecipanti dovranno indossare la mascherina e mantenere il distanziamento sociale.