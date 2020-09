Comunali Reggio Calabria, Fiamma Tricolore risponde a Bersani: “anziché sostenere il suo candidato sindaco, pensa ad offendere altri partiti”

16 Settembre 2020 14:46

“Pierluigi Bersani e la Fiamma Tricolore storia, valori e compagnie (per fortuna) molto distanti!”

“Non avevamo ancora smesso la penna dopo la stesura dell’ennesimo comunicato in cui chiedevamo una distensione dei toni che giunge in città il genio che non ti aspetti ad alimentare il fuoco “elettorale” e la macchina del fango sugli avversari”, inizia così il comunicato stampa di Fiamma Tricolore in merito alla visita a Reggio Calabria di Pierluigi Bersani che si è schierato al fianco di Giuseppe Falcomatà alle prossime elezioni comunali. La frase “non siamo come quelli di Dio, Patria e famiglia di Fiamma tricolore” non è piaciuta, così la risposta. Di seguito la nota completa: “In questo caso il trofeo dell’imbecillità viene vinto da Pierluigi Bersani che anziché sostenere il suo candidato sindaco per la sua amministrazione, per il suo buon operato, non potendo evidentemente puntare su questi fattori, non fa altro che citare e vilipendere altri partiti, altri programmi, altri candidati. Ed allora non possiamo esimerci dal ringraziarlo per aver preso le distanze dai valori della Fiamma Tricolore: noi infatti non abbiamo mai avuto a che fare con delinquenti, non abbiamo mai avuto arrestati tra le nostre fila, non siamo tra i fautori dei più grandi decreti di liberalizzazione economica che abbiano mai visto la luce nel nostro paese.

Il signor Pierluigi Bersani è un sostenitore del liberismo economico, della finanza internazionale, della globalizzazione che porta allo schiavismo dei lavoratori e allo sfruttamento dell’immigrazione. Del sig. Pierluigi Bersani vorremmo leggere e presentare alla popolazione un curriculum ma non ci è possibile in quanto a libro paga del popolo italiano dalla fine degli anni ’70 e quello riportato sul famoso “Wikipedia” cita come unica esperienza “lavorativa” quella di “Chierichetto” e proprio in tal ambito organizzante uno sciopero della sua categoria contro il parroco. Esilarante non trovate? Lotte vere, di una sinistra machista che difende quotidianamente i lavoratori: perbacco! Tra le mostrine puntate in petto addirittura quella di aver fondato una sezione di “avanguardia operaia” organizzazione terroristica di estrema sinistra i cui “compagni” uccisero a sprangate il povero Sergio Ramelli. Complimenti per i suoi valori!!

Al signor Pierluigi Bersani, a cui dedichiamo queste poche righe nei pochi minuti di una pausa lavorativa, cosa a lui sconosciuta (il lavoro, non la pausa) rivolgiamo il nostro ringraziamento per non averci diffamato prendendo le distanze dai nostri comportamenti. Lui continui a smacchiare giaguari e viaggiare politicamente con pregiudicati di ogni risma. Noi continueremo sulla strada dell’onestà, della tradizione e della difesa, vera e non a parole, di tutti i cittadini di qualsiasi orientamento politico essi siano”.

Giuseppe Minnella – Portavoce provinciale Movimento Sociale Fiamma Tricolore