22 Settembre 2020 19:40

Comunali Reggio Calabria, le parole di Falcomatà in vista del ballottaggio con Minicuci

Si deciderà al ballottaggio chi sarà il Sindaco di Reggio Calabria. Chiare le parole di Giuseppe Falcomatà in vista dell’importante appuntamento del 4 e 5 ottobre: “i cittadini dovranno scegliere tra Reggio e la Lega Nord. Sorpreso del ballottaggio? Assolutamente no, è il risultato della pluralità di offerte in campo”. “Noi siamo aperti a tutti, anche all’apporto di Angela Marcianò. Rifiuti? la vicenda è stata strumentalizzata”, conclude.