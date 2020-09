Comunali Reggio Calabria, Fabio Foti: “Movimento 5 Stelle destinato a evaporare se non cura i territori; terzo polo sarebbe sopra il 30% a giocarci il ballottaggio” [VIDEO INTERVISTA]

22 Settembre 2020 16:15

Elezioni Comunali Reggio Calabria, la prima reazione a caldo del candidato a Sindaco del Movimento 5 Stelle Fabio Foti

E’ deluso, ma anche lucido come ha sempre dimostrato in campagna elettorale: Fabio Foti, candidato a Sindaco del Movimento 5 Stelle alle elezioni comunali di Reggio Calabria, commenta ai microfoni di StrettoWeb i primi dati delle comunali spiegando che “se il Movimento 5 Stelle non cura i territori, è destinato a evaporare. Ma spero e credo che con gli Stati Generali il Movimento si evolverà in tal senso“. In base ai dati delle prime sezioni scrutinate, Foti avrebbe ottenuto il 2,6% dei voti e la lista del Movimento 5 Stelle resterebbe ferma al 2,1%, rimanendo anche stavolta fuori dal consiglio comunale dove fino ad oggi non ha mai seduto alcun grillino.

“Anche gli altri civici rischiano di rimanere fuori, persino Angela Marcianò, Saverio Pazzano, Klaus Davi, c’è il rischio che non arrivino al 3% con le liste. Se avessimo fatto quel polo civico che avevamo proposto prima delle elezioni, tutti insieme, adesso staremmo qui con una percentuale superiore al 30% a giocarci il ballottaggio” dice Foti.