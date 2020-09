Elezioni Comunali Reggio Calabria, Surace (AmaReggio): “Al seggio di Archi tutto regolare”

21 Settembre 2020 09:26

Elezioni Comunali Reggio Calabria, Surace (AmaReggio): “Si sono svolte con la massima regolarità le votazioni della prima delle due giornate di impegno elettorale”

“Si sono svolte con la massima regolarità le votazioni della prima delle due giornate di impegno elettorale. In particolare ad Archi la comunità degli elettori e il corpo degli addetti ai lavori hanno saputo trovare l’armonia perfetta, sia nell’espletamento delle operazioni di voto, sia nel rispetto dell’ordine pubblico, sia nel vigile controllo delle normative anti-pandemiche”, è quanto scrive in una nota Luciano Surace, candidato nella lista AmaReggio. “L’elevata formazione del corpo degli scrutatori, coordinati magistralmente dai presidenti di sezione e dal responsabile del seggio, l’ottima l’affluenza del corpo elettorale, segno di interesse e partecipazione di una comunità di Archi che sente bisogno di cambiamento, e, infine, il vigile controllo dell’ordine pubblico da parte della Polizia di Stato e della DIGOS di Reggio Calabria, sono state le formule vincenti di una giornata che si è svolta nel massimo rispetto tra istituzioni e cittadini. Quindi il Popolo di Archi ha saputo dare prova della propria diligenza nel rispetto delle regole, tant’è che il personale addetto non ha riscontrato rilevanti problemi. Questo è un dato significativo che dà il senso di civiltà a differenza di quanto si dica in altri luoghi. Oggi ultima giornata di voto, dalle ore 07:00 alle 15:00, il Popolo di Archi è chiamato ad un grande senso di responsabilità verso il proprio destino”, conclude la nota.