Elezioni Comunali, Versace (FI): “Reggio Calabria inclusiva con Minicuci sindaco”

30 Settembre 2020 17:31

Elezioni Comunali, Versace: “nei giorni scorsi, con Antonino Minicuci, candidato sindaco del centrodestra, siamo stati accolti al centro sportivo Mirabella a Reggio Calabria. Abbiamo incontrato associazioni di volontariato che si occupano di disabilità e sport”

“Nei giorni scorsi, con Antonino Minicuci, candidato sindaco del centrodestra, siamo stati accolti al centro sportivo Mirabella a Reggio Calabria. Abbiamo incontrato associazioni di volontariato che si occupano di disabilità e sport. Un’occasione per immaginare la Reggio del futuro: una città inclusiva che non lascia indietro nessuno e che grazie anche allo sport reagisce, cresce, educa. Per questo è necessario sostenere la rete delle associazioni del territorio, che tanto possono fare per combattere le diseguaglianze”. Così Giusy Versace, deputata e responsabile del dipartimento Pari opportunità e disabilità di Forza Italia. “Pur vivendo a Milano seguo con interesse e passione quanto avviene nella mia città d’origina, a cui sono sempre legata e per la quale mi impegno anche a distanza. Lo scorso weekend ho passato a Reggio due giorni con Minicuci e ho potuto conoscerlo meglio, apprezzare il suo amore per la nostra città, la sua propensione all’ascolto e l’attenzione che pone al contrasto alle diseguaglianze. Qualità che insieme alle sue competenze tecniche, da molti riconosciute, ne fanno il sindaco giusto per la nostra città. Tutto il centrodestra, unito, lo appoggia: diamogli la fiducia che merita. Al ballottaggio di domenica e lunedi, i reggini hanno l’occasione storica di cambiare e far rinascere la nostra Reggio. Non la sprechiamo”, conclude la deputata.