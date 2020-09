Elezioni Comunali Reggio Calabria: il piano per il turismo di Francesco La Gamba, candidato nella lista “Klaus Davi per Reggio”

7 Settembre 2020 12:56

Francesco La Gamba, candidato alla carica di consigliere comunale per la lista “Klaus Davi per Reggio”, lancia la sua ricetta per far ripartire il turismo nella città di Reggio Calabria

“Purtroppo da un po’ di anni a questa parte il turismo, a Reggio Calabria, stenta a decollare. E la responsabilità ritengo sia da attribuire alle varie amministrazioni che negli ultimi anni sono state al governo le quali, non solo hanno fatto sprofondare la bellissima città nel buio più di totale sotto tutti i punti di vista ma, per giunta, non sono stati in grado neppure di investire su un settore strategico come il turismo che può servire anche per il rilancio dell’occupazione”. È quanto afferma, in una nota, il candidato alla carica di consigliere comunale per la lista “Klaus Davi per Reggio” alle amministrative del 20 e 21 Settembre, Francesco La Gamba: “Moda e turismo – prosegue La Gamba –”, sono due peculiarità su cui puntare per dare una grossa spinta all’economia territoriale. Reggio Calabria è ricca di cultura sartoriale, asti pensare che è la città di Gianni Versace, lo stilista reggino icona della moda nel mondo, ecco bisogna puntare anche attraverso la moda con la ristrutturazione di Villa Genovese Zerbi ed istituire ed espositiva (mostre e sfilate) così da avere anche un’offerta turistico-culturale più ampia”. Queste, dunque, le ricette di La Gamba per rilanciare un settore strategico come quello del turismo: “Se si vuole davvero puntare sul turismo, innanzitutto, bisogna creare un’offerta più ampia, in modo da avere turismo sia nel periodo estivo che in quello invernale. Secondariamente, è necessario valorizzare le tante ricchezze delle quali Reggio Calabria può contare, come ad esempio creando il brand “Reggio Calabria” utilizzando i Bronzi di Riace ed il Bergamotto che sono il simbolo per eccellenza della città per attrarre turisti in città, la riqualifica del Grand Hotel Miramare, ormai da tempo abbandonata a sé stessa, per organizzare eventi culturali, come del resto avviene anche nelle grandi città”.

Per il candidato alla carica di consigliere comunale della lista “Klaus Davi per Reggio” inoltre, va tenuto in considerazione anche il fatto di “creare un ufficio turistico, che sia in grado di dare consulenza e informazioni ai turisti che visitano la nostra città, ma anche le frazioni. Ciò – conclude La Gamba – significa sia offrire un servizio migliore e più efficace, ma anche dare ai giovani la possibilità di trovare un lavoro, puntando tutto sul turismo 365 giorni all’anno perché il rilancio della città non deve fare a meno della promozione del turismo culturale, balneare, montano e sportivo mediante lo sviluppo di percorsi enogastronomici, artistici e culturali, sportivi invernali o mediante manifestazioni competizioni di sport nautici, la nostra futura amministrazione comunale deve dedicare attenzione prioritaria queste risorse ed essere in prima linea nella creazione di linee di sostegno e di intervento serve uno slancio culturale in grado di fare sistema attorno a Reggio insieme ad imprese, artigiani, associazioni di categoria, istituti di formazione per creare percorsi di educazione ed identità necessari per realizzare una robusta operazione di marketing territoriale affinché Reggio diventi una moderna capitale del Mediterraneo e importante meta nel panorama turistico e culturale”.