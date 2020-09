Elezioni Comunali, Tripodi (FI): “a Reggio Calabria fatto lavoro straordinario, congratulazioni a neo eletti”

24 Settembre 2020 14:37

Elezioni Comunali, Tripodi: “il lavoro fatto a Reggio Calabria, dal Coordinamento Provinciale azzurro presieduto dal collega Francesco Cannizzaro, anche in questa tornata elettorale è stato Straordinario”

“Il lavoro fatto a Reggio Calabria, dal Coordinamento Provinciale azzurro presieduto dal collega Francesco Cannizzaro, anche in questa tornata elettorale è stato Straordinario. Forza Italia non solo si riconferma leader della Coalizione, fungendo da King maker nella corsa di Nino Minicuci a Sindaco, ma addirittura scardina la primazia del partito democratico, diventando la prima forza politica della città. Un dato quest’ultimo che ci rende fieri e niente affatto scontato. Considerando che il Pd è forza di governo anche nazionale e si è alacremente speso per la campagna elettorale di Falcomata’ con la calata a Reggio di diversi Big, tra ministri ed esponenti vari”. Lo dichiara Maria Tripodi deputata reggina e vice coordinatrice regionale di FI Calabria, che prosegue: “ciò ci spinge a fare sempre meglio, e a non lesinare energie per allargare la bella squadra di Forza Italia a Palazzo San Giorgio, che conta già sulla competenza dei neo eletti Federico Milia, Tonino Maiolino, Nino Caridi, Marianna Cilione ai quali porgo le mie più vive congratulazioni per il consenso accordato loro dai reggini”, conclude Tripodi