Elezioni Comunali: i sindaci eletti Provincia di Reggio Calabria, ballottaggio a Taurianova [DETTAGLI]

22 Settembre 2020 22:31

Elezioni Comunali, i sindaci eletti Provincia di Reggio Calabria: ballottaggio a Taurianova, Conia confermato primo cittadino a Cinquefrondi, voto nulla a Melito Porto Salvo

Elezioni Comunali- Si è conclusa la tornata elettorale delle amministrative nell’Area Metropolitana di Reggio Calabria. Tranne nel caso di Taurianova, dove si andrà al ballottaggio tra Roy Biasi e Fabio Scionti, e Melito Porto Salvo, voto nulla a causa del mancato raggiungimento del quorum alla luce della presentazione di una sola lista, in tutti gli altri comuni si è eletto il sindaco. Ad Anoia Alessandro De Marzo si conferma sindaco battendo Angelo Sciotto mentre a Bianco Aldo Canturi batte Pino Serra. A Brancaleone trionfo di Silvestro Garoffolo, a Bianco, invece, vince Giuseppe Antonio Cuzzola. A Casignana vince Giuseppe Rocco Celentano, a Cinquefrondi Michele Conia stravince contro Sergio Corica. Risultato al cardiopalma a Giffone: Antonio Albanese vince per soli due voti di scarto contro Aristodemo Alvaro. A Maropati sconfitta per il sindaco uscente Fiorenzo Silvestro, vince Rocco Giorgio Ciurleo. A Molochio vittoria di Ismaele Ottavio Caruso mentre a Montebello Jonico ha la meglio Maria Foti. A Pazzano vittoria di Francesco Valenti, a Platì Rosario Sergi torna sindaco. A Polistena Marco Policaro strapazza Salvatore De Pasquale. Domenico Penna si conferma sindaco di Roccaforte del Greco. A Scilla vittoria senza problemi per Pasqualino Ciccone, a Santo Stefano Francesco Malara vince la sfida contro il quorum. A San Roberto vittoria di Antonino Micari, a Samo vince Paolo Pulitanò.