Elezioni Comunali, “La Strada” e “Riabitare Reggio”: “copie del nostro programma in pillole disponibili in scrittura Braille”

9 Settembre 2020 16:26

Elezioni Comunali, “La Strada” e “Riabitare Reggio” comunicano la disponibilità, presso la sede sita in via Santo Stefano da Nicea, di copie del proprio programma in pillole redatte in scrittura Braille

La Strada e Riabitare Reggio, movimenti che alle prossime comunali sostengono la candidatura a sindaco di Saverio Pazzano, comunicano la disponibilità, presso la sede sita in via Santo Stefano da Nicea, di copie del proprio programma in pillole redatte in scrittura Braille. I due movimenti porgono un grande ringraziamento a chi le ha realizzate, con cura e pazienza, e ribadiscono l’impegno a stare sempre dalla parte di chi affronta una disabilità e a battersi al fianco di chi si impegna per rimuovere delle barriere, fisiche e mentali, per affrontare le difficoltà quotidiane e proporre una strada per il loro superamento. Nel programma de La Strada e di Riabitare Reggio, in cui un ruolo centrale gioca la cura della persona, è presente infatti una visione di città inclusiva, in cui un welfare di comunità e di prossimità non abbandoni chiunque si trovi in una condizione di svantaggio. Nell’idea di città delle liste a sostegno di Saverio Pazzano, nessuno deve restare indietro. Le istituzioni e la comunità devono mettere tutte e tutti in condizione di fruire appieno degli spazi e dei tempi urbani. Nel corso di questi due anni, La Strada ha costruito un percorso condiviso sul territorio e fin dal primo momento ha lavorato alla luce della Costituzione. In particolare oggi possiamo trovare nelle scelte del Movimento un chiaro riferimento all’articolo 3, che recita “È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana”, nonché dell’articolo 32: “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività”. Nelle scelte e nelle attenzioni con cui La Strada e Riabitare Reggio conducono la campagna elettorale con Pazzano Sindaco si evidenziano già i segni della città che intendono realizzare. Una Reggio inclusiva, giusta, equa. È chiaro che percorsi del genere non si improvvisano in un giorno, per questo con determinazione e coerenza Saverio Pazzano ha iniziato da tempo un lavoro attento alla questione salute e alle problematiche connesse alla disabilità, lavorando con le realtà del territorio e facendosi affiancare dai migliori tecnici ed esperti.

Con il programma stampato in Braille la Strada e Riabitare Reggio non intendono certo aver risolto un problema, ma lasciano capire chiaramente per quale città lavorano, quale visione di città porteranno a Palazzo San Giorgio.