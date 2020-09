1 Settembre 2020 09:49

Reggio Calabria: i candidati de “La Strada” e di Riabitare Reggio terranno un evento per incontrare i giovani reggini e dialogare con loro sulle prospettive di vita nel contesto della nostra città

Martedì 1° settembre alle ore 19:00, sul piazzale della stazione Lido di Reggio Calabria, le candidate e i candidati de La Strada e di Riabitare Reggio terranno un evento “per incontrare i giovani reggini e dialogare con loro sulle prospettive di vita nel contesto della nostra città. Reggio Calabria “non è un paese per giovani”, verrebbe da dire. Le difficoltà di accesso al mondo del lavoro, un panorama culturale e un tessuto sociale non sufficientemente integrati col contesto europeo ed internazionale, le sensazioni di isolamento e di straniamento che attanagliano molte ragazze e molti ragazzi che si affacciano alle sfide della vita adulta, saranno al centro della discussione con il gruppo de La Strada e di Riabitare Reggio. Dopo la presentazione e alcune testimonianze, si discuterà di problemi, di proposte e di una visione della città a misura delle legittime aspirazioni delle nuove generazioni”. La Strada e Riabitare Reggio portano “ancora una volta avanti dei temi molto cari alla coalizione che sostiene la candidatura a sindaco di Reggio Calabria di Saverio Pazzano: la restanza, il partire, il tornare, la possibilità di scegliere dove vivere senza essere costretti a lasciare Reggio per mancanza di prospettive”.