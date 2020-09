3 Settembre 2020 19:14

Elezioni Comunali, Sinicropi: “ecco il mio progetto per Reggio Calabria. Idee semplici, realizzabili anche nel breve tempo, per migliorare e portare valore aggiunto alla città”

“Avere un progetto e portarlo avanti con convinzione e dedizione, lasciatemelo dire.. è davvero difficile! Il 4 Marzo ho riunito amici e non solo, in una stanza di Hotel al fine di presentare il progetto del “Cantiere delle Idee”. Un programma che racchiude tutte le intuizioni, speranze, e progetti per chi si pone l’obiettivo di amministrare la città. Ho preferito il confronto e il dialogo piuttosto che aprire segreterie elettorali, affiggere gigantografie o pubblicare spot vuoti. Ho scelto di metterci la faccia, e di spiegare guardando negli occhi di chi era presente in quella stanza il 4 Marzo, la mia idea di come deve essere amministrato il comune”. E’ quanto afferma in una nota Umberto Sinicropi, Candidato Consigliere Comunale nella Lista S’intesi. “Idee semplici –prosegue– realizzabili anche nel breve tempo, per migliorare e portare valore aggiunto alla città. Parcheggi Rosa per le donne in attesa , aumento dei mezzi di trasporto con relativa diminuzione del traffico cittadino con il miglioramento della qualità dell’aria, zone dedicate a grandi parcheggi liberi, lotta all’abusivismo. Semplici idee per una grande città ricca di storia, cultura ed arte. E proprio l’arte, la cultura e la storia devono necessariamente essere al centro del progetto di rilancio del turismo. Un settore abbandonato a se stesso da diverso tempo, che invece può rappresentare il trampolino di lancio per l’economia della città”.