7 Settembre 2020 13:31

Venerdì 11 settembre alle ore 10.30 presso la sede della CISL, sarà presentato un documento programmatico per il confronto con i candidati alla carica di sindaco per il Comune di Reggio Calabria. Una conferenza stampa promossa da CGIL, CISL e Uil per attivare proficuamente un dibattito ed un approfondimento sui temi centrali che dovranno interessare la prossima amministrazione.