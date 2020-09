25 Settembre 2020 13:30

Elezioni Comunali, Siclari: “Reggio Calabria sceglierà un futuro di sviluppo e crescita con Minicuci. Bene Davi e Marcianò”

“Faccio un plauso a tutti gli eletti, ai partiti ed alle liste civiche del centrodestra che hanno ottenuto risultati importanti che fanno ben sperare per l’esito del ballottaggio in senso favorevole a Minicuci. Un plauso lo merita anche Klaus Davi che ha ottenuto un risultato eccezionale che ha dimostrato di amare Reggio e di essere stimato da una gran parte dei reggini“, è quanto scrive in una nota il senatore Marco Siclari. “La sua professionalità di massmediologo e comunicatore unita alla passione per la Città sono senza dubbio una risorsa da sfruttare per portare i problemi di Reggio e della Calabria alla ribalta nazionale e per migliorare l’immagine e la reputazione della Città e della Calabria a livello mondiale. Congratulazioni anche ad Angela Marcianò per la fiducia che le è stata riconosciuta dai reggini. Anche lei, valida professionista al servizio della politica e della città e può rappresentare, certamente, un valore aggiunto nei prossimi cinque anni di rappresentanza amministrativa. Ora riparte la campagna elettorale per il ballottaggio e si gioca tutto sul confronto fra un passato amministrativo fallimentare ed inconcludente rappresnetanto da Falcomatà e dal centrosinistra ed un futuro di sviluppo e crescita rappresentato da Minicuci e dal centrodestra e da tutte le forze del civismo che hanno dimostrato di volere dare un importante contributo per la rinascita della Città. Bene ha fatto Minicuci ha rivolgersi immediatamente alla società civile ed al mondo delle professioni e dell’impresa che si sono riconosciuti al primo turno nelle liste civiche con le quali dialogare per costituire una squadra di governo che sia capace ed efficiente per amministrare bene la Città. Sono convinto che fra un passato amministrativo deficitario ed un futuro di sviluppo e crescita Reggio non avrà dubbio e sceglierà il cambiamento ed il centrodestra, oggi, rappresenta garanzia di buona amministrazione“, conclude.