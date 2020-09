Elezioni Comunali Reggio Calabria, Scevola: “gli impianti sportivi in città sono abbandonati”

3 Settembre 2020 16:15

Elezioni Comunali, Giuseppe Scevola candidato con Reggio Attiva: “numerosi impianti sportivi della città sono abbandonati come Catona e Ravangnese”

Si stanno per avvicinare le elezioni comunali a Reggio Calabria, che si svolgeranno, come nel resto d’Italia, il 20 e 21 settembre. Ai microfoni di StrettoWeb, Giuseppe Scevola, candidato consigliere comunale di Reggio Attiva, ha detto: “la campagna elettorale si sta basando solo sulla questione rifiuti, ma ci sono anche altri aspetti da dover sottolineare, come l’abbandono degli impianti sportivi. A Ravagnese e Catona abbiamo due esempi lampanti di luoghi sportivi nel degrado e nell’incuria. L’amministrazione comunale non è riuscita a gestire nemmeno le cose semplici, pensiamo si debba puntare sulla normalità”, conclude.