Elezioni Comunali, il senatore Matteo Richetti a Reggio Calabria per sostenere Giuseppe Falcomatà

28 Settembre 2020 15:34

Elezioni Comunali, domani pomeriggio il senatore Matteo Richetti, riferimento nazionale del Movimento Azione, sarà a Reggio Calabria per sostenere la candidatura del sindaco Giuseppe Falcomatà

Domani pomeriggio (martedì 29 settembre 2020), alle 16.00 il senatore Matteo Richetti, riferimento nazionale del Movimento Azione, sarà a Reggio Calabria per sostenere la candidatura del sindaco Giuseppe Falcomatà al ballottaggio per le elezioni comunali reggine. Il senatore Matteo Richetti, accompagnato dai vertici regionali e provinciali di Azione, incontrerà il sindaco presso la sede del Comitato di via Crocefisso (angolo via Arcovito). L’incontro, nel rispetto delle restrizioni previste dall’emergenza Coronavirus, è aperto alla partecipazione dei cittadini. La discussione sarà introdotta da Carmelo Versace, appena eletto consigliere comunale a Reggio Calabria. Gli operatori dell’informazione sono invitati a partecipare.