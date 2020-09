Elezioni Comunali, Aiello: “se fossi residente a Reggio Calabria voterei per Saverio Pazzano”

17 Settembre 2020 12:56

Elezioni Comunali, Aiello: “se fossi residente a Reggio voterei per Saverio Pazzano. È da simili movimenti civici che in Calabria bisogna apprendere per costruire vere alternative in grado di marginalizzare sia la piovra dei professionisti della politica sia il pressapochismo dei molti”

“Le elezioni amministrative del 20 e 21 settembre 2020 sono anche un’occasione per guardare con attenzione alle dinamiche che si hanno nei vari comuni calabresi rispetto alla presenza di fenomeni e movimenti che forzano la modernizzazione della politica in Calabria. E’ il caso di Reggio Calabria, che vive da tempo del dinamismo che ruota attorno al movimento politico “La Strada” guidato da Saverio Pazzano. Ho conosciuto Saverio Pazzano a Gennaio durante la campagna elettorale delle Regionali Calabria 2020“. E’ quanto scrive in una nota Francesco Aiello. “Lo seguo con estremo interesse – prosegue- perché sta facendo un impressionante lavoro di sensibilizzazione per dare voce e speranza a chi vive ai margini della città. Senza avere legami con i poteri forti, il malaffare, senza essere imbrigliato dalle miopi, rigide e anacronistiche gerarchie dei partiti, ma con un’idea seria su come vorrebbe che fosse Reggio Calabria tra 5-10 anni. È da simili movimenti civici che in Calabria bisogna apprendere per costruire vere alternative in grado di marginalizzare sia la piovra dei professionisti della politica sia il pressapochismo dei molti che, cavalcando l’onda populista dell’antipolitica, oggi hanno in mano un mestiere che, obiettivamente, fa leva sul nulla. E’ questo il percorso avviato anche con la lista Calabria Civica presentata alle regionali Calabria 2020 che, assieme a quella del M5S, era a sostegno della mia candidatura a Governatore della Regione Calabria. In quell’occasione ho lavorato moltissimo a Roma per tentare di creare in Calabria un’alleanza molto più ampia, includendo anche le numerose, sane e vibranti componenti del Partito Democratico e della sinistra calabrese. Se le schermaglie tra i vertici nazionali del M5S e del PD e il loro gioco al massacro non avessero avuto luogo, la partita delle regionali sarebbe stata diversa, perchè a Dicembre del 2019 avremmo creato una proposta politica forte e credibile: oggi, avremmo sicuramente un diverso consiglio regionale e, forse, anche una diversa giunta regionale. In ogni caso, se fossi residente a Reggio Calabria, oggi voterei per Saverio Pazzano. Senza dubbio alcuno”, conclude la nota.