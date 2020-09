8 Settembre 2020 13:46

Elezioni Comunali Reggio Calabria, Pazzano crede nella vittoria: “in molti mi domandano come pensi di farcela? Vengo dalla storia di donne e uomini che hanno aperto passaggi impossibili”

Crede nella vittoria nelle comunali di Reggio Calabria del prossimo 20 e 21 settembre, il candidato a sindaco Saverio Pazzano. In un post sul proprio profilo facebook, con relativa foto, il candidato de “La Strada” e “Riabitare Reggio”, ha scritto: “ma chi te l’ha fatta fare? E come pensi di farcela? È che vengo dalla storia di donne e uomini che hanno aperto passaggi impossibili. La mia è una storia di varchi. E la propria storia non si tradisce, mai”.