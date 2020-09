8 Settembre 2020 08:55

Elezioni Comunali Reggio Calabria, il Partito del Sud incontra Falcomatà mercoledì 9 settembre in diretta facebook

Le candidate e i candidati del Partito del Sud-Meridionalisti Progressisti, che insieme a Reggio Bene Comune sostengono la rielezione del Sindaco Giuseppe Falcomatà sotto il nome di “Reggio Non si Lega” alle prossime elezioni comunali di Reggio Calabria, ricordano in una nota a firma del Capolista Massimo Cogliandro, che mercoledì 9 settembre alle ore 14,30 in diretta Facebook dalla pagina fan nazionale del Partito del Sud si svolgerà un dibattito con Giuseppe Falcomatà Sindaco di Reggio Calabria, Natale Cuccurese Presidente Nazionale del Partito del Sud, Giuseppe Spadafora Coordinatore Regionale del Partito del Sud per la Calabria, Massimo Cogliandro Capolista “Reggio Bene Comune – Meridionalisti Progressisti” (Reggio non si Lega). Modererà l’incontro Michele Dell’Edera, giornalista e Vicepresidente nazionale del Partito del Sud. Si potranno porre domande in diretta agli ospiti dai commenti della pagina fan. Sarà una importante occasione di dibattito ed approfondimento a pochi giorni dal voto.