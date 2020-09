10 Settembre 2020 22:22

Comunali Reggio Calabria, il coraggio di Angela Marcianò durante l’evento di Fiamma Tricolore: “il nemico della città è la ‘Ndrangheta e non i nostalgici di non so cosa”

E’ un fiume in piena Angela Marcianò, durante l’evento di presentazione della lista di Fiamma Tricolore presso gli spazi esterni del locale “Al Clubbino” a Piazza Duomo. “Il nemico di Reggio Calabria è la ‘Ndrangheta – sottolinea– e non i nostalgici di non so cosa. Questo è quello che tutti noi dobbiamo combattere. Hanno cercato di farmi paura incendiandomi un’auto ma io sono ancora qui a lottare”, conclude.

Di seguito l’intervento completo di Angela Marcianò: