Elezioni Comunali Reggio Calabria, Viglianisi (M5S): “ecco la nostra proposta sulla cultura”

4 Settembre 2020 10:26

Elezioni Comunali Reggio Calabria, il candidato del Movimento Cinque Stelle al Consiglio comunale Giovanni Viglianisi parla della proposta che i pentastellati vogliono realizzare una volta conquistato Palazzo San Giorgio

“Negli ultimi quindici anni la cultura è stata bistrattata. A Reggio non si è avuta sensibilità politico-amministrativa e un approccio di sistema in termini di finanziamenti alle realtà che praticano conoscenza ed arte, di interventi per riqualificare strutture o crearne di nuove, di promozione di progetti e partnership tra soggetti culturali per valorizzare le risorse del nostro territorio e per aprirlo ad altre esperienze”. Il candidato del Movimento Cinque Stelle al Consiglio comunale Giovanni Viglianisi introduce così la proposta che i pentastellati vogliono realizzare una volta conquistato Palazzo San Giorgio.