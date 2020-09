Elezioni Comunali, MITI Unione del Sud punta sul gemellaggio con Rzeszow e la Cittadella del bergamotto di Reggio Calabria per proiettare la città nel futuro

18 Settembre 2020 18:26

Elezioni Comunali, MITI Unione del Sud punta sul gemellaggio con Rzeszow (Capitale dell’innovazione) e la Cittadella del bergamotto di Reggio Calabria per proiettare la città nel futuro

“MITI Unione del Sud per Fabio Putortì sindaco – scrive in una nota il direttivo- chiude la campagna elettorale presentando e promuovendo un progetto avveniristico per il rilancio del territorio che si incardina perfettamente con l’accordo ottenuto, il 25 agosto scorso, con i rappresentanti istituzionali di Rzeszow (Polonia) per la costituzione di una tratta aerea e gli scambi commerciali ed imprenditoriali. In occasione della conferenza pubblica di chiusura si è presentata la Cittadella del bergamotto di Reggio Calabria. L’idea progettuale nasce dallo studio e l’esperienza professionale del dr. Giorgio Panuccio, esperto di Comunicazione e marketing strategico, specialista nell’utilizzo dei fondi comunitari e può essere realizzata in qualsiasi sito nell’area vocata alla produzione del bergamotto di Reggio Calabria. Il progetto individua come ipotesi il sito di saline joniche della ex liquichimica, zona degradata e devastata da un’opera che ha solo creato danni al territorio, e ne propone la riqualificazione mediante l’utilizzo dei fondi europei per la rigenerazione delle aree Urbane/industriali. Il progetto che darebbe sicuramente slancio all’economia dell’area metropolitana, permetterebbe di creare una rete sinergica tra i vari attori (Pubblico/Privato) interessati allo sviluppo e alla tutela del prezioso agrume, legando indissolubilmente il bergamotto, alla città di Reggio Calabria. Una vera cittadella eco sostenibile che sfrutti le energie rinnovabili (sole, vento, moto ondoso) e che sarà fruibile tutto l’anno H24 con un grande eco-hotel fronte mare con centro benessere, un bergamotteto, un centro di ricerca e di congressi, un centro di europrogettazione, un centro di formazione professionale, un’area ludico sportiva con campi sportivi, piscine, percorsi benessere, bar, pasticcerie, ristoranti, sale espositive, gratuite per arte e cultura locali, aree commerciali, negozi di prodotti tipici. Inoltre la cittadella del bergamotto di Reggio Calabria potrebbe divulgare la cultura e la conoscenza della nostra eccellenza promuovendo visite scolastiche a livello nazionale e internazionale (Erasmus). Un progetto che, se realizzato, porterebbe grandi ritorni in termini economici e occupazionali, avviando un circolo virtuoso sulla mobilità aerea, automobilistica e su rotaia, con ottime ricadute sull’indotto e soprattutto darebbe immediata visibilità a livello internazionale, scalzando le immagini negative in favore di un ‘immagine virtuosa di città cosmopolita legata indissolubilmente al prezioso agrume, il bergamotto, che la natura ha donato al territorio dell’area metropolitana di Reggio Calabria”, conclude la nota.