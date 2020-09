Reggio Calabria, Minicuci: “farò due confronti con Falcomatà. I reggini meritano chiarezza”

30 Settembre 2020 12:54

Minicuci: “farò due confronti con Falcomatà. I cittadini meritano attenzione e trasparenza, meritano risposte chiare, meritano di sapere cosa si vuole fare per invertire una rotta che in questi sei anni ha pericolosamente avvicinato Reggio Calabria verso il baratro”

“In queste ultime settimane, si è perso il conto di commenti e dichiarazioni riferite al presunto ‘timore’ che mi avrebbe impedito di partecipare ai confronti con i vari candidati a Sindaco di Reggio Calabria. In alcuni casi, ho letto considerazioni che mi hanno fatto anche sorridere, pur nella tensione vissuta in un periodo così intenso e impegnativo. Più volte ho specificato, anche attraverso una nota stampa, le motivazioni alla base della mia scelta di non partecipare al proliferare di confronti ed incontri programmati, a volte, anche in sovrapposizione”. E’ quanto scrive in una nota l’Avv. Antonino Minicuci, Candidato a Sindaco di Reggio Calabria per la coalizione di Centrodestra. “Ho fatto una scelta caratterizzata dal voler dedicare più tempo possibile all’incontro con i cittadini ed all’ascolto, chiedendo incontri e visite in tanti quartieri e nelle periferie, proprio a voler guardare con i miei occhi le problematiche ed il degrado che Reggio soffre da troppo tempo. A pochi giorni da un voto importantissimo, che deciderà se la città può rinascere sulla scorta di un cambiamento o sprofondare ulteriormente, ritengo doveroso nei confronti dei reggini confrontarmi con il sindaco uscente in due appuntamenti per come detto nei giorni scorsi e prestando fede all’impegno assunto. I cittadini meritano attenzione e trasparenza, meritano risposte chiare, meritano di sapere cosa si vuole fare per invertire una rotta che in questi sei anni ha pericolosamente avvicinato Reggio Calabria verso il baratro”, conclude.