Reggio Calabria, Minicuci visita il quartiere Gebbione: “I reggini sono stanchi e rassegnati” [FOTO]

10 Settembre 2020 19:14

Giovedi 10 settembre il candidato della coalizione di centrodestra, Antonino Minicuci, ha visitato lo storico quartiere Gebbione di Reggio Calabria, alla presenza di commercianti, cittadini e alcuni candidati al consiglio comunale residenti in quelle vie. “Ho girato diversi quartieri e frazioni periferiche di Reggio Calabria -afferma Minicuci- sto incontrando centinaia di cittadini, comitati, associazioni e commercianti. La musica, purtroppo, è sempre la stessa. Più che delle criticità specifiche o dei problemi in attesa da anni di una risoluzione, la lamentela comune riguarda il mancato ascolto e il distacco che si è creato tra l’amministrazione comunale e i cittadini. Una ‘distanza emotiva’ che bisogna colmare a tutti i costi. Prima ancora che discutere dei problemi e delle difficoltà, c’è un rapporto di vicinanza tra ente e cittadini che bisogna ricostruire dalle fondamenta”. Il quartiere Gebbione ospita anche il Comando di Polizia Municipale, edificio in parte inagibile e che soffre inoltre di numerose problematiche che complicano il lavoro delle forze dell’ordine. “E’ un paradosso imbarazzante. Il luogo di legalità per eccellenza, nei fatti è illegale. Non possiamo far lavorare le forze dell’ordine in un edificio non sicuro e non a norma. Non è una questione di politica o campagna elettorale ma di buonsenso. E’ un appello che rivolgo a tutte le forze politiche in corsa in questa campagna elettorale. All’indomani dell’elezione, si lavori per risolvere questo problema in tempi brevissimi”. La ‘piscina alternativa’ che si crea nei pressi dello Stadio Granillo ad ogni acquazzone un’altra delle criticità che i cittadini del quartiere Gebbione sono costretti ad affrontare. “E’ oramai un evento atteso quasi con rassegnazione dai reggini, non si tratta dell’unico punto in città che in un giorno di pioggia abbondante si allaga creando disagi e rischi per l’incolumità. Serve affrontare il problema alla base, creando tutti i presupposti per prevenire problemi di questo tipo. Siamo consapevoli che in caso di elezione ci attenderà un lavoro immenso, bisogna ripartire praticamente da zero in ogni settore, ma sappiamo dove mettere le mani per far voltare pagina a Reggio Calabria dopo anni di malgoverno”, conclude.