Reggio Calabria, Minicuci su Castore: “garantiremo il contratto di servizio. Mai più stipendi in ritardo”

29 Settembre 2020 09:26

Elezioni Comunali: il candidato a Sindaco di Reggio Calabria, Antonino Minicuci, scrive ai dipendenti di Castore, la società comunale di servizi

Il candidato a Sindaco di Reggio Calabria, Antonino Minicuci, scrive ai dipendenti di Castore, la società comunale di servizi. Minicuci assicura ai dipendenti della società che in caso di vittoria al ballottaggio Castore sarà adeguatamente valorizzata e rilanciata, garantendo il mantenimento del contratto di servizio e la regolarità nel pagamento degli stipendi. “Le manutenzioni praticamente inesistenti sono una delle principali emergenze da affrontare. Reggio Calabria, purtroppo, è una città anormale che fa storia a sè. Spesso i cittadini, comprensibilmente frustrati, si lamentano con dipendenti che non hanno alcuna responsabilità e anzi lavorano con sacrificio, tra mille difficoltà e talvolta senza ricevere lo stipendio. Tutto questo è inaccettabile, vogliamo porre fine a questo scempio. Nelle intenzioni della coalizione di centrodestra, c’è quella di rafforzare l’operatività di Castore, al fine di renderla una società più efficiente ed efficace. E’ una società messa in notevole difficoltà dalle esigue risorse strutturali, economiche e di personale. Attualmente -sottolinea Minicuci- Castore ha 123 dipendenti di cui 30 a tempo determinato, la maggior parte del totale inoltre è part-time. A regime invece la società avrebbe bisogno di 177 unità, diventate circa 200 una volta che è stato demandata a Castore anche la gestione idrica. Ho già ribadito nel recente passato che, a differenza di qualcun altro, non mi piace dare false promesse. In una visione a medio-lungo termine, Castore ha senza dubbio bisogno di un aumento di personale e di somme annuali ben superiori rispetto alle cifre irrisorie degli ultimi anni. Basti pensare che ci sono voci di servizio come la manutenzione del tapis roulant o i servizi idrici a 0 euro annui. Vogliamo ripartire dal garantire il contratto di servizio, punto di partenza per rassicurare tutti i dipendenti e normalizzare le attività della società. Allo stesso tempo, i lavoratori hanno bisogno di certezze riguardo agli stipendi. Basta pagamenti a singhiozzo e affanni, daremo le giuste certezze a tutti i dipendenti”.