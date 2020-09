Elezioni Comunali Reggio Calabria, Minicuci: “Klaus Davi in consiglio comunale è un’ottima notizia”

25 Settembre 2020 09:21

“Accolgo con piacere la notizia che vede Klaus Davi approdare nel nuovo Consiglio Comunale di Reggio Calabria in conclusione dello spoglio delle ultime sezioni“. E’ quanto scrive in una nota l’Avv. Antonino Minicuci, Candidato a Sindaco di Reggio Calabria per la coalizione di Centrodestra. “Il massmediologo conosciuto a livello nazionale, ben prima della campagna elettorale, ha sempre evidenziato il suo sincero legame con il nostro territorio. Sono certo del fatto che, grazie alle sue capacità professionali, Davi saprà rappresentare al meglio l’immagine di Reggio Calabria all’interno e all’esterno del Consiglio Comunale”, conclude.