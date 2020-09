22 Settembre 2020 18:09

Elezioni Comunali Reggio Calabria, Tilde Minasi: “al ballottaggio faremo la nostra battaglia per vincere finalmente la nostra città. Apparentamento con Marcianò? Poi si faranno tutte le valutazioni”

Si deciderà al ballottaggio chi sarà il Sindaco di Reggio Calabria, il prossimo 4 e 5 ottobre. Sarà una sfida tra Falcomatà e Minicuci, tra il Centro/Sinistra ed il Centro/Destra. Tilde Minasi, consigliere regionale della Lega, ha commentato il risultato: “con tanti candidati a sindaco era molto difficile vincere al primo turno. Di sicuro faremo la nostra battaglia per strappare la città all’attuale primo cittadino. Credo che siamo stati bravi a recuperare vari punti di svantaggio perchè aver scelto un candidato non del territorio ci ha sicuramente penalizzato. Minicuci resta la persona giusta per guidare la città alla luce della sua capacità e competenza. Apparentamento con Marcianò? Faremo con calma tutte le valutazioni”, conclude.