Elezioni Comunali Reggio Calabria: i repubblicani al fianco di Angela Marcianò

4 Settembre 2020 11:41

Elezioni Comunali Reggio Calabria, il PRI ha individuato in Angela Marcianò il candidato da sostenere a Sindaco della Città

“I repubblicani non saranno presenti con le proprie liste ed i propri candidati per l’elezione del sindaco di Reggio Calabria. I numerosi incontri avuti con candidati a sindaco, che lo hanno richiesto, con i dirigenti del PRI non hanno portato a conclusioni soddisfacenti per il PRI reggino. Tuttavia, il Partito non deve rimanere completamente assente da una decisione che coinvolge gli interessi dei cittadini di Reggio Calabria“. E’ quanto scrive in una nota la Sezione “R. Sardiello” di Reggio Calabria del Partito Repubblicano Italiano. “I repubblicani – prosegue la nota- sono pronti a sostenere politicamente un candidato a Sindaco il cui obiettivo principale sia la concretizzazione dell’Aeroporto dello Stretto che può essere determinato con l’avvio dell’uscita dalla SACAL e procedendo ad un accordo tra le due città metropolitane di Reggio e Messina e tra le due regioni Calabria e Sicilia. Il sindaco che appoggeranno i repubblicani dovrà impegnarsi a risolvere tramite finanziamenti della Cassa Depositi e Prestiti il problema dell’ex Supercinema e dell’ex Roof Garden. Nel 2014 il Sindaco uscente si era impegnato a “ricucire” il centro cittadino con le periferie.