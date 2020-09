Elezioni Comunali, il noto giornalista Luca Marfè a Reggio Calabria per sostenere Angela Marcianò

9 Settembre 2020 09:16

Si terrà domenica 13 settembre alle ore 18 nella splendida cornice del “Bahianaca” l’incontro-evento che vedrà sbarcare a Reggio Calabria il volto noto del giornalismo italiano negli USA, Luca Marfè, per sostenere la candidatura di Angela Marcianò a Sindaco della città dello Stretto. Il giornalista napoletano, esperto di politica, collaboratore de “il Mattino” e di “Vanity Fair”, nel corso del suo tour mondiale per la promozione del libro “Yes, We Trump!” ha deciso di far tappa in riva allo Stretto, approfondendo i temi del politically correct, ma senza usare il tipico linguaggio “politichese”, con la semplicità che contraddistingue tutti i meridionali. L’incontro è aperto al pubblico.