Elezioni Comunali Reggio Calabria, Marcianò a Salice: “numerose le criticità nella zona” [FOTO]

7 Settembre 2020 22:24

Elezioni Comunali Reggio Calabria, Marcianò a Salice: “numerose le criticità nella zona, anche qui tanta gente ad accoglierci”

“Oggi siamo stati a Salice. Grazie soprattutto all’associazione “Nuova solidarietà”, che è una realtà che può dare un contributo importante in termini socio-culturali”, è quanto afferma la candidata a sindaco, Angela Marcianò. “Anche in questa località tuttavia – prosegue– le criticità sono tante: iniziando dalle strade, passando per l’illuminazione, finendo con la scuola abbandonata da anni. Pure qui tanti amici ad accoglierci numerosi, compresi i giovani della banda “Euterpe”, ancora in cerca di una sede consona alle loro attività”, conclude.