18 Settembre 2020 13:05

Elezioni Comunali, Maiolo (per Reggio Città Metropolitana): “abbiamo la possibilità di scrivere la storia di questa città, di essere padroni del nostro destino”

“Uomini e Donne di Reggio! Reggini! Oggi finalmente, dopo tanto tempo, abbiamo, come non mai, la possibilità di scrivere la storia di questa città, di essere padroni del nostro destino”. E’ quanto scrive in una nota l’ Ing. Giuseppe Andrea Maiolo,candidato al consiglio comunale nelle lista “per Reggio Città Metropolitana” con Angela Marcianò Sindaco.“Oggi siamo di fronte ad una battaglia di civiltà per la nostra terra. La bellezza della libertà e l’audacia della nostra indipendenza, ci hanno dato la forza per combattere quartiere per quartiere, persona per persona, al fine di far comprendere a chiunque il messaggio di rinnovamento, un messaggio di vita per la nostra Città. Questa Donna oggi è qui per fare la storia, per combattere la mentalità del malaffare che finora ha solo generato un vortice di distruzione. Nelle nostre mani vi è il potere di rendere finalmente giustizia alla nostra Reggio con la forza delle nostre idee con il coraggio di chi non vuole arrendersi mai! E noi, vi assicuro, NOI non ci arrenderemo mai! Terremo sempre la barra a dritta per rendere Reggio una città in cui raccolta rifiuti ed erogazione idrica siano la normalità e non appannaggio di comparati e di contratti che hanno il sapore del nulla più totale. Difenderemo la nostra città quale che sia il prezzo da pagare, contro tutti e contro tutto! Allora vi chiedo, in questa data, di rendervi consapevoli del vostro voto, di andare a votare secondo coscienza, di scegliere Angela Marcianò; Lei è l’unica vera speranza di questa città! Lei è la colonna portante delle nostre idee! Viva Reggio“, conclude Maiolo.