Reggio Calabria, il comunicato ufficiale del Movimento 5 Stelle: “non partecipiamo a ballottaggio, tra Minicuci e Falcomatà i nostri elettori scelgano in modo libero”

27 Settembre 2020 17:36

Comunali Reggio Calabria, il M5S “non parteciperà, a nessun titolo, al ballottaggio del 4-5 ottobre e lascia liberi i propri elettori da qualsivoglia indicazione politica nella scelta relativa a quale schieramento offra loro le migliori garanzie per il miglioramento della qualità di vita dei cittadini”

“Le elezioni amministrative dello scorso 20-21 settembre hanno decretato un risultato non soddisfacente per il Movimento 5 Stelle locale – c’è scritto in una nota- in riferimento alle aspettative di partenza ed alla stesura di un programma di governo dai contenuti pragmatici ed innovativi. Ma l’elettorato ha bocciato questa impostazione di campagna politica imponendoci una lunga pausa di riflessione per imparare dagli errori commessi ed incominciare con un nuovo percorso di qualitativo attivismo. Pertanto, il Movimento 5 Stelle non parteciperà, a nessun titolo, al ballottaggio del 4-5 ottobre e lascia liberi i propri elettori da qualsivoglia indicazione politica nella scelta relativa a quale schieramento offra loro le migliori garanzie per il miglioramento della qualità di vita dei cittadini”, conclude la nota.