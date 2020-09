30 Settembre 2020 13:28

Elezioni Conunali, Lega: “Falcomatà e i suoi amici sono consapevoli della vergogna e della distruzione che hanno portato a Reggio e cercano di spostare lo scontro sulla politica nazionale”

“Falcomatà e i suoi amici sono consapevoli della vergogna e della distruzione che hanno portato a Reggio e cercano di spostare lo scontro sulla politica nazionale, ma a Reggio si vota per il sindaco della città, e i reggini non vogliono più vedere questo scempio e degrado“, è quanto scrive in una nota la Lega. “Reggio merita un sindaco perbene! Solo chi odia Reggio o ha interessi personali può ridare fiducia a Falcomatà”, conclude la nota.