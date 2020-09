Elezioni Comunali Reggio Calabria, Klaus Davi: “fuori da Palazzo San Giorgio grazie a qualche presidente di seggio travestito da killer di schede”

23 Settembre 2020 10:00

Elezioni Comunali Reggio Calabria, Davi: “purtroppo forse saremo fuori da palazzo San Giorgio. E questo per pochissimi voti. Qualche zelante presidente di seggio travestito da ‘killer di schede‘ ha espletato il mandato burocratico alla perfezione”

“Purtroppo forse saremo fuori da palazzo San Giorgio. E questo per pochissimi voti. Qualche zelante presidente di seggio travestito da ‘killer di schede‘ ha espletato il mandato burocratico alla perfezione”, è quanto scrive in una nota Klaus Davi. “D’altra parte – prosegue- di che stupirsi se qualcuno in questa terra non molto lontano da qui ha avuto il coraggio di mettere nero su bianco ( con il sigillo dello Stato ! ) che una inchiesta giornalistica contro il clan Pesce di Rosarno non è altro che un ‘disegno criminoso’ aprendo una nuova pagina per la spesso stravagante giurisprudenza – per quanto attiene al lavoro dei giornalisti – quantomeno in questa bellissima regione. Ovviamente ci riserviamo provvedimenti e ricordi nelle sedi opportune e nelle modalità previste dalla legge sempre con il massimo rispetto per le istituzioni”, conclude Klaus Davi.