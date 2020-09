21 Settembre 2020 09:10

Elezioni Comunali Reggio Calabria, Klaus Davi: “rivoltante bivacco di ex assessori e consiglieri comunali davanti a seggi. Me lo segnalano, protestando, decine di cittadini continuamente molestati da questi figuri”

“Ex assessori, ex consiglieri comunali hanno bivaccato davanti ai seggi indisturbati per tutta la giornata di ieri . Proiettando a livello nazionale una immagine di una città bellissima come Reggio Calabria più vicina a Teheran che a Stoccolma”, E’ quanto scrive sul proprio profilo facebook, Klaus Davi. “Me lo segnalano, protestando –prosegue- decine di cittadini continuamente molestati da questi figuri, me lo segnalano anche candidati di altre liste irritati dalle presenze insistenti e intimidatorie di queste ex istituzioni . Ma perché non lasciano votare la gente in santa pace? Perché devono stalkerizzare i cittadini con la loro molesta presenza?”, conclude.